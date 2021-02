Lockdown e fai da te | i lavori manuali che ci fanno bene

Leggi su iodonna

(Di domenica 28 febbraio 2021) Lavorare a maglia è associato alla meditazione, ristrutturare casa è diventata una nuova passione, ecco chi in questo anno di pandemia ha riscoperto la gioia di fare le cose, a mano. Leggi anche › Dal pollaio all’orto in casa, cosa è stato trend su Google nell’anno del Covid › Mindful knitting, lavoro a maglia e meditazione: consigli per principianti “Il gesto ripetuto è come un mantra” Andrea Merendi, 60 anni, artigiano «I fiori di carta me li sono inventati per caso, mi servivano per un allestimento, mai avrei immaginato che sarebbero diventati un mestiere, né che avrei avuto tra i miei clienti grandi marchi della moda. Tagliare e modellare la carta crespa mi rilassa, i gesti ripetitivi per me ...