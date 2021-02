Serie C: ko Como e Modena, bene Turris e Juve Stabia. I risultati del pomeriggio (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono terminate da poco le gare del tardo pomeriggio in Serie C. Negli anticipi del Girone A vince la Pro Patria contro la capolista Como per 2-1. Nel Girone B la Feralpisalò supera il Legnago di misura, il Perugia domina contro il Modena: 3-0 per gli umbri. Nel Girone C la Turris rimonta la Casertana, sorride anche la Juve Stabia sul campo del Bisceglie. GIRONE A Pro Patria-Como 2-1 GIRONE B Feralpisalò-Legnago 1-0 Perugia-Modena 3-0 GIRONE CTurris-Casertana 2-1 Bisceglie-Juve Stabia 0-1 Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono terminate da poco le gare del tardoinC. Negli anticipi del Girone A vince la Pro Patria contro la capolistaper 2-1. Nel Girone B la Feralpisalò supera il Legnago di misura, il Perugia domina contro il: 3-0 per gli umbri. Nel Girone C larimonta la Casertana, sorride anche lasul campo del Bisceglie. GIRONE A Pro Patria-2-1 GIRONE B Feralpisalò-Legnago 1-0 Perugia-3-0 GIRONE C-Casertana 2-1 Bisceglie-0-1 Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

