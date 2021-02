Paragone: “Draghi chiude tutto, come Conte. E come Conte, sbaglia” (Di sabato 27 febbraio 2021) Uno schema sempre identico da un anno a questa parte, con gli stessi errori nella lotta alla pandemia che si ripetono. Draghi o Conte a Palazzo Chigi, poco o niente è cambiato, in realtà. Perché, come spiegato dal senatore Luigi Paragone di fronte alla nuova stretta voluta dal governo per contrastare il Covid-19, “è la catena che è la stessa. Parte dell’Oms, ormai sospesa tra lo strapotere della Cina e quello di privati come Bill Gates, che fa ormai addirittura previsioni sui morti in arrivo in Italia. E arriva fino a un Parlamento italiano ormai escluso da qualsiasi forma di trasparenza. Siamo in questa situazione da un anno senza che nessuno dica la verità”. “In Europa si parla di un passaporto vaccinale – ha spiegato il fondatore del partito ... Leggi su ilparagone (Di sabato 27 febbraio 2021) Uno schema sempre identico da un anno a questa parte, con gli stessi errori nella lotta alla pandemia che si ripetono.a Palazzo Chigi, poco o niente è cambiato, in realtà. Perché,spiegato dal senatore Luigidi fronte alla nuova stretta voluta dal governo per contrastare il Covid-19, “è la catena che è la stessa. Parte dell’Oms, ormai sospesa tra lo strapotere della Cina e quello di privatiBill Gates, che fa ormai addirittura previsioni sui morti in arrivo in Italia. E arriva fino a un Parlamento italiano ormai escluso da qualsiasi forma di trasparenza. Siamo in questa situazione da un anno senza che nessuno dica la verità”. “In Europa si parla di un passaporto vaccinale – ha spiegato il fondatore del partito ...

Mania48Mania53 : RT @a_meluzzi: Covid, il virus alibi perfetto per il colpo di grazia tra chiusure illogiche e l'illusione del vaccino - Il Tempo https://t.… - TemaMarco60 : RT @a_meluzzi: Covid, il virus alibi perfetto per il colpo di grazia tra chiusure illogiche e l'illusione del vaccino - Il Tempo https://t.… - FabioeOltre : RT @a_meluzzi: Covid, il virus alibi perfetto per il colpo di grazia tra chiusure illogiche e l'illusione del vaccino - Il Tempo https://t.… - Piero42395724 : RT @a_meluzzi: Covid, il virus alibi perfetto per il colpo di grazia tra chiusure illogiche e l'illusione del vaccino - Il Tempo https://t.… - derek_zth : RT @a_meluzzi: Covid, il virus alibi perfetto per il colpo di grazia tra chiusure illogiche e l'illusione del vaccino - Il Tempo https://t.… -