Nuovo Dpcm di Draghi | la bozza del 26 febbraio

marcocappato : Di nuovo un #DPCM emanato prima di informare il Parlamento. A chi non andava bene con #Conte non dovrebbe andare be… - Agenzia_Ansa : Covid, nuovo Dpcm. Restrizioni anche a #Pasqua, cosa si potrà fare e cosa noi. Chiusi palestre e cinema. Stop a vi… - msgelmini : Nuovo confronto con le #Regioni in vista del nuovo #dpcm. Vogliamo cambiare passo e vogliamo farlo a partire dalle… - Cristin82074935 : Nuovo Dpcm Draghi, chi apre e chi chiude dal 6 marzo - fisco24_info : Nuovo Dpcm Draghi, stretta fino a Pasqua: chi apre e chi chiude dal 6 marzo: Si delinea la bozza del provvedimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Anche nelsi raccomanda fortemente di non ricevere in casa persone non conviventi, se non per ragioni di lavoro o urgenza e comunque di indossare la mascherina, anche nella propria ...Il testo del decreto ministeriale, il primo del premier, è stata consegnata alle Regioni per l'approvazione e circola una copia in pdf. Deve essere emanato dalla presidenza del consiglio dei ministri ...La piscina sarà di nuovo aperta il primo di settembre ... per valutare insieme le opportunità di sport all’aperto che ovviamente dipendono dai Dpcm. E poi, soprattutto, la questione ristori che non ...La pressione dei presidenti di Regione. De Luca in Campania ha deciso la serrata da lunedì. Superiori in presenza tra 50% e 75% ...