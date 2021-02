La complessa parabola di Draghi alla Bce

(Di sabato 27 febbraio 2021) Yannis Varoufakis in queste settimane è molto aperto al confronto con i media italiani, e ha un bersaglio preciso: Mario. Prima ai microfoni di Radio Popolare e poi in un’intervista al Fatto Quotidiano l’ex ministro delle Finanze greco e fondatore di Diem 25 si è espresso in maniera critica sull’ascesa a Palazzo Chigi dell’ex governatore della Bce, definendolo nel InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : complessa parabola

Punto Informatico

Ladel Movimento 5 Stelle vista da Gianfranco Polillo Quello dei 5 stelle è ormai un esercito ... Ma trascinare su un'altra sponda gli antichi elettori è operazione molto più. Specie ...... e presentando quindi la questione come più. Un errore fatale, va urlato a squarciagola. ... Ladi Renzi, da mister Rottamatore a picconatore di sé stesso - VIDEO 7. L'errore di San ...Giovanni Pavesi, proveniente dal Veneto, prende il posto di Marco Trivelli, in carica per soli otto mesi Svolta clamorosa in Regione Lombardia, dove Letizia Moratti ha deciso l’avvicendamento del dire ...Nel 2005 esordiva la piattaforma che ha cambiato per sempre la nostra idea di video. Ma è stato un processo lungo, con un avvio anarchico, che oggi lascia trasparire un po’ di stanchezza, mentre si af ...