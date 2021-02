WTA Adelaide | la finale sarà tra Swiatek e Bencic

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Abbiamo le due finaliste che si giocheranno la settimadel circuito WTA di questo inizio di 2021 ad. Igaha battuto Jil Belen Teichmann per due set a zero, mentre Belindaha sconfitto pochi minuti fa Coco Gauff.per il secondo titolo WTA assoluto adNella mattinata Iganon ha avuto troppi problemi ad archiviare la pratica Teichmann. Alla ventenne polacca sono bastati due set (6-3, 6-2) per battere la svizzera e diventare la prima finalista del 2021 e la terza finalista di sempre del WTA di, nato appunto l’anno scorso.è alla prima apparizione al torneo australiano e ha raggiunto la terzain carriera. Il 2-0 ...

