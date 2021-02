Napoli, Zielinski e Mertens gli uomini a cui affidarsi per ripartire (Di venerdì 26 febbraio 2021) Piotr Zielinski è sempre il migliore del Napoli, Mertens ha ritrovato il campo: gli azzurri si affideranno a loro in questo finale di stagione Il Napoli esce dall’Europa League eliminata dal Granada, ma nel match di ritorno è almeno arrivata una vittoria che può regalare un lieve sorriso. Il 2-1 contro gli spagnoli ha anche portato in dote a Gennaro Gattuso due certezze su cui potrà affidarsi, incrociando le dita per scongiurare nuovi infortuni, per questo finale di stagione in cui agli azzurri non resta che giocarsi le chance per arrivare al quarto posto e raggiungere quella che al momento sembra una insperata qualificazione in Champions League. Queste due certezze portano il nome di Piotr Zielinski e Dries Mertens. I due uomini, insieme anche ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Piotrè sempre il migliore delha ritrovato il campo: gli azzurri si affideranno a loro in questo finale di stagione Ilesce dall’Europa League eliminata dal Granada, ma nel match di ritorno è almeno arrivata una vittoria che può regalare un lieve sorriso. Il 2-1 contro gli spagnoli ha anche portato in dote a Gennaro Gattuso due certezze su cui potrà, incrociando le dita per scongiurare nuovi infortuni, per questo finale di stagione in cui agli azzurri non resta che giocarsi le chance per arrivare al quarto posto e raggiungere quella che al momento sembra una insperata qualificazione in Champions League. Queste due certezze portano il nome di Piotre Dries. I due, insieme anche ...

