Incendio Napoli: fiamme in un'abitazione a Fuorigrotta. Morti fratello e sorella (Di venerdì 26 febbraio 2021) fratello e sorella Morti nelle fiamme, mentre il figlio di lui è ricoverato per le gravi ustioni riportate. E' il drammatico bilancio dell' Incendio divampato questa mattina all'alba in via Mercantini,... Leggi su quotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021)nelle, mentre il figlio di lui è ricoverato per le gravi ustioni riportate. E' il drammatico bilancio dell'divampato questa mattina all'alba in via Mercantini,...

MediasetTgcom24 : Napoli, incendio in appartamento: 2 morti a Fuorigrotta #napoli - Emergenza24 : RT @LucianaCiolfi: @Emergenza24 Napoli, incendio in un palazzo a Fuorigrotta: due anziani morti. - tusciaweb : Incendio in un’abitazione a Napoli, due morti Napoli - Due anziani sono morti e una persona è rimasta ferita in un… - LucaCarfagna1 : RT @repubblica: Napoli, incendio in un'abitazione a Fuorigrotta, muoiono due persone: Una terza è grave, le fiamme dal quinto piano di un… - news_mondo_h24 : Napoli, incendio in un’abitazione a Fuorigrotta: due vittime -