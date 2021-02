Francia, PIL quarto trimestre rivisto a -1,4% (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Confermata la frenata dell’economia francese nel quarto trimestre dell’anno, causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure restrittive. La stima dettagliata e definitiva del PIL mostra per l’economia transalpina un decremento dell’1,4%, di poco superiore alla stima preliminare (-1,3%) e al consensus (-1,3%). Le spese dei consumatori hanno riportato un crollo del 5,4% a fronte del +18,1% del trimestre precedente. La domanda domestica è rallentata, pesando per -2,9 punti sul PIL. La domanda estera ha contribuito positivamente alla formazione dle PIL per +1 punto. Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Confermata la frenata dell’economia francese neldell’anno, causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure restrittive. La stima dettagliata e definitiva del PIL mostra per l’economia transalpina un decremento dell’1,4%, di poco superiore alla stima preliminare (-1,3%) e al consensus (-1,3%). Le spese dei consumatori hanno riportato un crollo del 5,4% a fronte del +18,1% delprecedente. La domanda domestica è rallentata, pesando per -2,9 punti sul PIL. La domanda estera ha contribuito positivamente alla formazione dle PIL per +1 punto.

rosdefilippis : RT @univtrends: L’Italia investe in RICERCA PUBBLICA €150 per cittadino contro i 250 e 400 di Francia e Germania. E’ lo 0.5% del Pil a fron… - CorrPetrocelli : RT @univtrends: L’Italia investe in RICERCA PUBBLICA €150 per cittadino contro i 250 e 400 di Francia e Germania. E’ lo 0.5% del Pil a fron… - GiovannaPisaca1 : RT @univtrends: L’Italia investe in RICERCA PUBBLICA €150 per cittadino contro i 250 e 400 di Francia e Germania. E’ lo 0.5% del Pil a fron… - LAPS_UniVR : RT @univtrends: L’Italia investe in RICERCA PUBBLICA €150 per cittadino contro i 250 e 400 di Francia e Germania. E’ lo 0.5% del Pil a fron… - folucar : RT @univtrends: L’Italia investe in RICERCA PUBBLICA €150 per cittadino contro i 250 e 400 di Francia e Germania. E’ lo 0.5% del Pil a fron… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia PIL Francia, PIL quarto trimestre rivisto a - 1,4% La domanda domestica è rallentata, pesando per - 2,9 punti sul PIL. La domanda estera ha contribuito positivamente alla formazione dle PIL per +1 punto.

Borsa:Asia chiude in netto calo,timori su inflazione Usa Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Francia i dati sul Pil, inflazione e consumi e dall'Italia la bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti attesa la fiducia dei consumatori, l'indice Pmi Chicago,...

Francia, PIL quarto trimestre rivisto a -1,4% Il Messaggero Inflazione: i rendimenti in crescita attirano i "Bot people" ma sono un rischio per il debito pubblico D'altra parte la Fed ha visto passare il suo bilancio "dal 19 al 35% del Pil: sedici punti di Pil stampati in pochi ... oggi paga un premio rispetto ai paesi competitor come Spagna o Francia, per non ...

Francia, PIL (QoQ) nel quarto trimestre Francia, PIL nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) -1,4%, in calo rispetto al precedente +18,7% (la previsione era -1,3%).

La domanda domestica è rallentata, pesando per - 2,9 punti sul. La domanda estera ha contribuito positivamente alla formazione dleper +1 punto.Sul fronte macroeconomico in arrivo dallai dati sul, inflazione e consumi e dall'Italia la bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti attesa la fiducia dei consumatori, l'indice Pmi Chicago,...D'altra parte la Fed ha visto passare il suo bilancio "dal 19 al 35% del Pil: sedici punti di Pil stampati in pochi ... oggi paga un premio rispetto ai paesi competitor come Spagna o Francia, per non ...Francia, PIL nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) -1,4%, in calo rispetto al precedente +18,7% (la previsione era -1,3%).