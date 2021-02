Espressione blasfema Gattuso in Crotone-Napoli: tremila euro di multa (Di venerdì 26 febbraio 2021) La FIGC ha comunicato la decisione di una multa di tremila euro a Gennaro Gattuso per l’Espressione blasferma in Crotone-Napoli Gennaro Gattuso è stato multato per tremila euro per l’Espressione blasfema pronunciata in Crotone-Napoli. Il comunicato della FIGC. «A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è stato sanzionato con un’ammenda di euro 3.000, 00. Il tecnico partenopeo aveva violato l’art. 4, comma 1, e l’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) La FIGC ha comunicato la decisione di unadia Gennaroper l’blasferma inGennaroè statoto perper l’pronunciata in. Il comunicato della FIGC. «A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l’allenatore delGennaroè stato sanzionato con un’ammenda di3.000, 00. Il tecnico partenopeo aveva violato l’art. 4, comma 1, e l’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara ...

