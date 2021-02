Covid: bozza Dpcm, stop sale giochi, scommesse, parchi divertimento (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente". Lo specifica la bozza del Dcpm con le nuove norme anti Covid. "Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8", si legge ancora. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Sono sospese le attività dibingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente". Lo specifica ladel Dcpm con le nuove norme anti. "Sono sospese le attività deitematici e di. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8", si legge ancora.

repubblica : ?? Covid, oggi la bozza del nuovo Dpcm. Altre tre regioni arancioni. E crescono i Comuni in zona rossa - zazoomblog : Covid bozza nuovo Dpcm: barbieri chiusi in zona rossa misure in vigore anche a Pasqua - #Covid #bozza #nuovo… - infoitsalute : Covid: bozza Dpcm, 'restano chiuse palestre e piscine, sì a sport all'aperto'' - tizianacairati : RT @MediasetTgcom24: Covid, bozza Dpcm: ancora chiuse palestre e piscine, impianti sciistici fermi fino al 6 aprile #Coronavirusitalia htt… - QSanit : #Covid. Cinema e teatri aperti in zona gialla dal 27 marzo. In zona rossa stop a barbieri, parrucchieri e estetiste… -