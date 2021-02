Agli arbitri inglesi tolgono soldi per ogni errore, e ormai sono terrorizzati dalla Var (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli arbitri della Premier League pagando per i loro errori. Pagano letteralmente: gli tolgono soldi ogni volta che sbAgliano. I loro bonus annuali vengono decurtati in funzione delle prestazioni, fino a 50.000 sterline l’anno. E vivono col terrore che la Var li corregga. Lo svela il Daily Mail, che spiega questo sistema di “malus” che pesa come una spada di Damocle sui direttori di gara della Premier. Gli arbitri sono contrassegnati per ogni prestazione a seconda che le loro decisioni siano ritenute giuste o sbAgliate e questi punteggi sono conteggiati dai loro capi in una “tabella dei meriti”. Un tipico arbitro della Premier League guadagna uno stipendio base compreso tra 110.000 e 120.000 sterline, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Glidella Premier League pagando per i loro errori. Pagano letteralmente: glivolta che sbano. I loro bonus annuali vengono decurtati in funzione delle prestazioni, fino a 50.000 sterline l’anno. E vivono col tche la Var li corregga. Lo svela il Daily Mail, che spiega questo sistema di “malus” che pesa come una spada di Damocle sui direttori di gara della Premier. Glicontrassegnati perprestazione a seconda che le loro decisioni siano ritenute giuste o sbate e questi punteggiconteggiati dai loro capi in una “tabella dei meriti”. Un tipico arbitro della Premier League guadagna uno stipendio base compreso tra 110.000 e 120.000 sterline, ...

