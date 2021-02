USA, richieste sussidi disoccupazione calano più del previsto (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – calano più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA, nonostante l’ondata di freddo anomala che ha bloccato per giorni diversi Stati del sud. Nella settimana al 19 febbraio, i “claims” sono risultati pari a 730.000 unità, in calo di 111 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 841.000 (861.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per un calo delle richieste a 838 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 807.750 unità in contrazione di 20.500 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) –più delle attese ledio allanegli USA, nonostante l’ondata di freddo anomala che ha bloccato per giorni diversi Stati del sud. Nella settimana al 19 febbraio, i “claims” sono risultati pari a 730.000 unità, in calo di 111 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 841.000 (861.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per un calo dellea 838 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 807.750 unità in contrazione di 20.500 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in ...

