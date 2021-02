Classifica marcatori Europa League 2020 2021

(Di giovedì 25 febbraio 2021) : i bomber del torneo europeo Con l’inizio della Fase a gironi, riparte la lotta per ladell’fra i più importanti bomber del torneo. : l’ultima edizione del torneo ha vinto trionfare il portoghese del Manchester United Bruno Fernandes come miglior cannoniere. Il trequartista dei Red Devils con 8 goal è succeduto al francese Olivier Giroud, che aveva primeggiato fra i bomber nella stagione 2018/2019, culminata con il trionfo dei Blues. Dopo le gare di andata dei sedicesimi di finale, in vetta si è portato il portoghese Pizzi del Benfica, che ha superato il turco del Lille Yusuf Yazici. La7 GOL: Pizzi – 4 rig. (Benfica);6 GOL: Yusuf Yazici – 1 rig. (Lille), Carlos Vinicius (Tottenham);5 GOL: Bailey (Bayer Leverkusen), Dabbur ...

Calcioealtri : CLASSIFICA MARCATORI PONDERATA - AGGIORNATE PREMIER LEAGUE, LIGA E CHAMPIONS LEAGUE - MarcoDSDS : CLASSIFICA MARCATORI PONDERATA - AGGIORNATE PREMIER LEAGUE, LIGA E CHAMPIONS LEAGUE - MarcoDSDS : CLASSIFICA MARCATORI PONDERATA - AGGIORNATA LA SERIE A - Calcioealtri : CLASSIFICA MARCATORI PONDERATA - AGGIORNATA LA SERIE A - zazoomblog : Primavera 2: la classifica marcatori dopo la decima giornata di campionato - #Primavera #classifica #marcatori -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori

Fantacalcio ®

I migliori bomber del torneo europeo iniziano la battaglia per il primato del goal:Europa League ...8' p.t. Attili (L), 10' p.t. e 29' s.t. Cestaro (C). Note : Espulso al 17 s.t. Bonu. Ammoniti: Mancini e Bagaglini. Giampaolo CirronisJuventus di scena sul campo del Verona nel 24° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.Il polacco del Bayern Monaco sale sul podio dei migliori marcatori di tutti i tempi della Champions League con 72 gol segnati.