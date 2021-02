Bonus nido 2021: aperta la procedura online, ecco cosa serve e come chiederlo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Bonus nido 2021: aperta la procedura online. Lo ha annunciato l’INPS con l’avviso pubblicato sul suo sito ufficiale. Di seguito le informazioni utili per poterlo chiedere Bonus nido, modalità e informazioni Dal 24 febbraio è possibile presentare la domanda per richiedere il Bonus riconosciuto ai genitori di bambini nati dopo il 1° gennaio 2016. La misura prevede, relativamente a bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, un sostegno alle spese degli asili pubblici o privati autorizzati oppure un contributo per il supporto a bambini con gravi disabilità presso la loro abitazione. Si ricorda che l’importo del Bonus varia a seconda delle fasce di reddito secondo l’ISEE minorenni relativo alle prestazioni destinate a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021)la. Lo ha annunciato l’INPS con l’avviso pubblicato sul suo sito ufficiale. Di seguito le informazioni utili per poterlo chiedere, modalità e informazioni Dal 24 febbraio è possibile presentare la domanda per richiedere ilriconosciuto ai genitori di bambini nati dopo il 1° gennaio 2016. La misura prevede, relativamente a bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, un sostegno alle spese degli asili pubblici o privati autorizzati oppure un contributo per il supporto a bambini con gravi disabilità presso la loro abitazione. Si ricorda che l’importo delvaria a seconda delle fasce di reddito secondo l’ISEE minorenni relativo alle prestazioni destinate a ...

BasicLifeSupp : Bonus nido 2021, attivata procedura online, il video tutorial Inps - mf25tp : RT @GDS_it: #BonusNido2021, al via le domande: da 1.500 a 3.000 euro per pagare le rette - occhio_notizie : Domanda #bonus #asilo nido 2021: aperta la procedura online per la compilazione e l'inoltro della richiesta. Lo ha… - GDS_it : #BonusNido2021, al via le domande: da 1.500 a 3.000 euro per pagare le rette -