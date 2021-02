Benitez sempre più vicino al Napoli? Contatti intensificati (Di giovedì 25 febbraio 2021) Questa sera alle ore 18.55 presso lo Stadio Diego Armando Maradona si giocherà Napoli-Granada, sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Nel match di andata gli azzurri sono stati sconfitti 2-0, dunque sarà compito della compagine guidata da Gennaro Gattuso dare il massimo in campo e cercare di ribaltare il risultato per la qualificazione al turno successivo. Una partita da dentro o fuori, così come il futuro del tecnico calabrese che rischia l’esonero imminente qualora la sua squadra continuasse a non dare segni di vita o a fallire. Sarà un’ardua impresa e, come riporta la Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni si sarebbero intensificati anche i Contatti tra Rafa Benitz e ADL. Il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto al tecnico spagnolo di fare uno sforzo e accettare la sua proposta, ossia quella ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Questa sera alle ore 18.55 presso lo Stadio Diego Armando Maradona si giocherà-Granada, sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Nel match di andata gli azzurri sono stati sconfitti 2-0, dunque sarà compito della compagine guidata da Gennaro Gattuso dare il massimo in campo e cercare di ribaltare il risultato per la qualificazione al turno successivo. Una partita da dentro o fuori, così come il futuro del tecnico calabrese che rischia l’esonero imminente qualora la sua squadra continuasse a non dare segni di vita o a fallire. Sarà un’ardua impresa e, come riporta la Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni si sarebberoanche itra Rafa Benitz e ADL. Il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto al tecnico spagnolo di fare uno sforzo e accettare la sua proposta, ossia quella ...

