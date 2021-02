“Your Honor”: arriva la serie thriller con Bryan Cranston (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’attore (ex Breaking bad) è nominato ai Golden Globe In ritorno in tv di Bryan Cranston, passa per la serie “Your Honor” che arriva da questa sera su Sky e Now Tv. Un ruolo da protagonista che gli è valso il Golden Globe come miglior attore e che segna il suo ritorno dopo “Breaking Bad”. Un thriller in cui Cranston interpreta Michael Desiato, un rispettatissimo giudice di New Orleans il cui figlio sarà coinvolto in un terribile incidente stradale. Per proteggerlo farà di tutto anche a venire a patti con la sua stessa legge. Creata e sceneggiata da Peter Moffat (The Night Of), la miniserie vede nel cast anche Michael Stuhlbarg (Chiamami col tuo nome) e Hope Davis (A proposito di Schmidt, Captain America: Civil War) nei panni di Jimmy ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’attore (ex Breaking bad) è nominato ai Golden Globe In ritorno in tv di, passa per la” cheda questa sera su Sky e Now Tv. Un ruolo da protagonista che gli è valso il Golden Globe come miglior attore e che segna il suo ritorno dopo “Breaking Bad”. Unin cuiinterpreta Michael Desiato, un rispettatissimo giudice di New Orleans il cui figlio sarà coinvolto in un terribile incidente stradale. Per proteggerlo farà di tutto anche a venire a patti con la sua stessa legge. Creata e sceneggiata da Peter Moffat (The Night Of), la minivede nel cast anche Michael Stuhlbarg (Chiamami col tuo nome) e Hope Davis (A proposito di Schmidt, Captain America: Civil War) nei panni di Jimmy ...

