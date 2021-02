Congo, Di Maio: “All’Onu e al Pam chiediamo un’inchiesta su Attanasio e Iacovacci” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Aeroporto di Ciampino, ore 23. Ad attendere i corpi dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci ci sono il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini: non c’è invece il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, assente per problemi di salute (avrebbe voluto esser presente). Lì, sempre, anche i famigliari dei due uccisi in Congo, intercettati mentre andavano al villaggio di Rutshuru. I corpi dei due arrivano con un aereo militare, ad accoglierli e a prendere le bare avvolte nelle bandiere italiane, ci sono i militari dell’Arma, tutti in alta uniforme. Dodici carabinieri portano in spalla le salme di Attanasio e Iacovacci, si fermano per la benedizione (prima), e per il picchetto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Aeroporto di Ciampino, ore 23. Ad attendere i corpi dell’ambasciatore Lucae del carabiniere Vittorioci sono il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini: non c’è invece il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, assente per problemi di salute (avrebbe voluto esser presente). Lì, sempre, anche i famigliari dei due uccisi in, intercettati mentre andavano al villaggio di Rutshuru. I corpi dei due arrivano con un aereo militare, ad accoglierli e a prendere le bare avvolte nelle bandiere italiane, ci sono i militari dell’Arma, tutti in alta uniforme. Dodici carabinieri portano in spalla le salme di, si fermano per la benedizione (prima), e per il picchetto ...

