(Di mercoledì 24 febbraio 2021)è pronto per tornare con il Festival didal prossimo martedì e – intervistato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini – hato che il cast degli ospiti è tutt’altro che chiuso e che tutt’orala presenza di, suo grande amico. “Penso sempre che gli amici sappiano che le porte sono aperte e tendo a essere timido nel chiederel’amicizia è diversa dalla formalità. Soffro tanto i no, mi fanno rimanere male, perciò preferisco buttare l’amo e intuire il rifiuto,se fosse esplicito mi renderebbe triste”. Invitato anche lo scorso anno,non potè accettare l’invitoimpegnato in Polonia con le registrazioni di Chi Vuol Essere Milionario. Che ...

pazzipergerry : RT @BITCHYFit: Amadeus sogna Gerry Scotti e svela perché ha voluto Barbara Palombelli a Sanremo - StraNotizie : Amadeus sogna Gerry Scotti e svela perché ha voluto Barbara Palombelli a Sanremo - BITCHYFit : Amadeus sogna Gerry Scotti e svela perché ha voluto Barbara Palombelli a Sanremo -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus sogna

QUOTIDIANO.NET

"La balera è come il cinema o il teatro, profuma di posto dove si- spiegano, orgogliosi di essere tra i 26 Big scelti da- . Il progetto Extraliscio ci ha insegnato a sognare e i sogni ...Grazie ad Elisabetta che ci ha risollevati e adche ha voluto credere in un progetto così ... ci è stato regalato in maniera straordinaria" Chi potrà ballare su questo disco e chiche ...BOLOGNA. «Siamo unici e fuori moda, all’Ariston saliremo come sul palco di una balera di paese, e da veri punk vi faremo fare la cosa oggi più illegale: ballare». Si presentano così gli Extraliscio al ...Amadeus entra nella Top 10 dei migliori ascolti del Festival di Sanremo di tutti i tempi. Quali sono gli ascolti delle altre edizioni?