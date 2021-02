Utenti di TikTok diffondono false teorie sul Texas (Di martedì 23 febbraio 2021) Ormai sui social circolano le teorie di cospirazione più assurde. Ora, gli Utenti di TikTok diffondono video, diventati virali, in cui affermano che la tempesta di neve che ha provocato diversi morti, blackout e molti disagi in Texas si stata creata dal governo degli Stati Uniti. Utenti di TikTok diffondono teorie di cospirazione? I social Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 febbraio 2021) Ormai sui social circolano ledi cospirazione più assurde. Ora, glidivideo, diventati virali, in cui affermano che la tempesta di neve che ha provocato diversi morti, blackout e molti disagi insi stata creata dal governo degli Stati Uniti.didi cospirazione? I social

postpickr : #TikTok lancia una nuova opzione di domande e risposte che consente agli utenti di porre domande ai #creators. vi… - FinanciaLounge : L’obiettivo di #Clubhouse è quello di favorire le conversazioni fra utenti attraverso l’interazione vocale in tempo… - news_dei_vip : Leonardo Maini Barbieri è pro-Trump e anti animalista? Gli utenti lo unfollowano e scoppia la polemica su TikTok: l… - kimsbwin : prima di tutto è un uomo quindi non esageriamo con le parole, poi per giustificarsi ha aperto un argomento vasto e… - leehyya : per carità, io rimango dell'idea che i bambini devono essere seguiti dai genitori A PRESCINDERE ma tiktok cosa sper… -