Ultime Notizie Roma del 23-02-2021 ore 16 | 10

la morte di Attanasio Iacovacci secondo un comunicato della Presidenza congolese sono stati i rapitori ad ucciderli per angolo a bruciapelo erano armati con 5 fucili automatici Kalashnikov è un Machete l'agonia dell'ambasciatore italiano colpito all'addome è durato un'ora precisa il comunicato ma le forze democratiche per la liberazione del Ruanda negano ogni responsabilità il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riferirà al massimo domani in Parlamento sulla morte di attanasi ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico dinca oggi aun emissario del capo di stato congolese per portare una lettera personale Mario Draghi argomento nel IV trimestre 2020 certificati di malattia sono stati 7 milioni 155 Mila e 50 con un aumento del 22% rispetto ai ...