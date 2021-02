Roma-Braga in tv in chiaro? Data, orario e dove vederla in streaming (Di martedì 23 febbraio 2021) La Roma di Paulo Fonseca si prepara per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021 contro il Braga. Situazione vantaggiosa quella dei giallorossi che nell’anData si sono imposti sul campo dei portoghesi per 2-0. Ora Fonseca potrà gestire la rosa con una ampio turnover, visto che in Serie A incomber l’importante partita contro il Milan. Appuntamento da non perdere giovedì 25 febbraio alle ore 21:00 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport, mentre la diretta streaming si potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Ladi Paulo Fonseca si prepara per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021 contro il. Situazione vantaggiosa quella dei giallorossi che nell’ansi sono imposti sul campo dei portoghesi per 2-0. Ora Fonseca potrà gestire la rosa con una ampio turnover, visto che in Serie A incomber l’importante partita contro il Milan. Appuntamento da non perdere giovedì 25 febbraio alle ore 21:00 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport, mentre la direttasi potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace.

sportface2016 : #RomaBraga, match valido per il ritorno dei sedicesimi di #EuropaLeague 2020/2021: tutte le informazioni su dove ve… - romanewseu : Verso #RomaBraga, #Cristante tenta il recupero. #ElShaarawy scalpita #ASRoma #Romanewseu - forzaroma : Pellegrini reagisce: “Buttati due punti ora testa al Braga”. E #Zaniolo corre #ASRoma - Dalla_SerieA : Braga pronto a lottare per ribaltare il risultato dell’andata, ma in trasferta la difesa è più vulnerabile -… -