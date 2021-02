Perfect Dark perde pezzi | il design director Drew Murray torna a lavorare con Insomniac Games

(Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo aver trascorso poco più di due anni come leader presso The Initiative,tornerà adi Sony. La rivelazione arriva solo tre settimane dopo cheha lasciato lo studio Xbox e lo sviluppo sul nuovo. L'annuncio diè arrivato attraverso Twitter, dove lo sviluppatore ha raccontato il suo ultimo ruolo pressocome principaler.ha trascorso dieci anni con lo studio ora di proprietà di Sony, a partire dal 2005. Durante questi 10 anni, ha guidato lo sviluppo di Sunset Overdrive e ha ricoperto posizioni di leadership nelper vari giochi ...

Insomniac Games sorride e riabbraccia il figliol prodigo, il Drew Murray che torna alla "casa" che già lo aveva accolto nel 2005.Drew Murray, noto per essere il senior designer del nuovo Perfect Dark a cura di The Initiative, è tornato a Insomniac Games. Murray ha co-fondato il suo ex studio a Santa Monica, in California, dopo ...