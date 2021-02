Lazio, i convocati di Inzaghi per il Bayern Monaco. Si rivede Strakosha (Di martedì 23 febbraio 2021) A poche ore dalla sfida contro il Bayern Monaco, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati. Torna Strakosha dopo i forfait delle ultime settimane. Questo l’elenco completo dei 24 giocatori scelti dal tecnico biancoceleste: Portieri: Alia, Reina, StrakoshaDifensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Musacchio, PatricCentrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, PereiraAttaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) A poche ore dalla sfida contro il, il tecnico della, Simone, ha diramato la lista dei. Tornadopo i forfait delle ultime settimane. Questo l’elenco completo dei 24 giocatori scelti dal tecnico biancoceleste: Portieri: Alia, Reina,Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Musacchio, PatricCentrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, PereiraAttaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

