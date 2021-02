‘Dopo la pioggia’, il primo romanzo sul cambiamento climatico: è ora di cambiare (Di martedì 23 febbraio 2021) Sul cambiamento climatico sono stati scritti oramai migliaia di libri. Saggi, pamphlet, libri-inchiesta, libri-appello. In questi ultimi anni, l’editoria ha cominciato a dare uno spazio enorme all’ambente e al clima, quasi, forse, a rincorrere gli anni in cui di questo tema non si è parlato. E tuttavia il clima restava, fino a ieri, confinato nei saggi, così come nei siti specializzati di ambiente, o negli inserti dei quotidiani. Soprattutto non riusciva ad entrare nell’immaginario degli italiani, quello fatto di romanzi, musica, film. E invece, mentre leggevo con grande interesse di un film in preparazione di Virzì con un cast di attori italiani super noti, e sceneggiatori anche, dal titolo “Siccità”, ambientato in una Roma non non piove da tre anni, mi arriva tra le mani il romanzo della scrittrice Chiara Mezzalama, Dopo la pioggia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Sulsono stati scritti oramai migliaia di libri. Saggi, pamphlet, libri-inchiesta, libri-appello. In questi ultimi anni, l’editoria ha cominciato a dare uno spazio enorme all’ambente e al clima, quasi, forse, a rincorrere gli anni in cui di questo tema non si è parlato. E tuttavia il clima restava, fino a ieri, confinato nei saggi, così come nei siti specializzati di ambiente, o negli inserti dei quotidiani. Soprattutto non riusciva ad entrare nell’immaginario degli italiani, quello fatto di romanzi, musica, film. E invece, mentre leggevo con grande interesse di un film in preparazione di Virzì con un cast di attori italiani super noti, e sceneggiatori anche, dal titolo “Siccità”, ambientato in una Roma non non piove da tre anni, mi arriva tra le mani ildella scrittrice Chiara Mezzalama, Dopo la pioggia ...

B3binf : Luigi Moffa @MusePUGLIA #PoesieSID/3 Dopo la pioggia la terra è un frutto appena sbucciato. La pioggia è la coscie… - maplewhite1912 : RT @EdizioniEO: Alle 17.30 Chiara Mezzalama sarà ospite di #Farhenheit su @Radio3tweet per parlare del suo nuovo romanzo, Dopo la pioggia,… - ANIMEMA68446248 : AFTER THE RAIN - DOPO LA PIOGGIA (Serie tv): [720p Jap MultiSub] - Radio3tweet : RT @EdizioniEO: Alle 17.30 Chiara Mezzalama sarà ospite di #Farhenheit su @Radio3tweet per parlare del suo nuovo romanzo, Dopo la pioggia,… - EdizioniEO : Alle 17.30 Chiara Mezzalama sarà ospite di #Farhenheit su @Radio3tweet per parlare del suo nuovo romanzo, Dopo la p… -