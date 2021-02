WTA Adelaide 2021 | Jasmine Paolini pesca Coco Gauff nel tabellone principale

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo aver superato le forche caudine delle qualificazioni, perè tempo di pensare aldel WTA 500 di, ultimo torneo in Australia prima del ritorno tra Europa, Medio Oriente e Sudamerica. La toscana, che nella notte ha sconfitto con il punteggio di 3-6 6-2 6-1 la padrona di casa Astra Sharma, se la vedrà con l’americana Cori, per tutti, prossima al compimento dei 17 anni e numero 52 del ranking WTA. Non ci sono precedenti tra la terza giocatrice meglio classificata d’Italia e la grande promessa del tennis a stelle e strisce, che nella seconda parte del 2020 non è riuscita a ripetere i risultati con cui si era imposta all’attenzione del panorama mondiale. Nelè uscita al secondo turno degli ...

