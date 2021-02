Pagelle Juve Crotone: Ronaldo torna a segnare, Chiesa instancabile VOTI (Di lunedì 22 febbraio 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Juve Crotone Le Pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Crotone, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Chiesa, Ronaldo FLOP: Di Carmine, Luperto VOTI Juventus: Buffon 6; Danilo 6.5, Demiral 6, De Ligt 6, Alex Sandro 6.5 (86? Frabotta SV); Chiesa 6.5 (86? Di Pardo SV), Bentancur 6.5 (70? Fagioli 6), Ramsey 6 (75? Bernardeschi 6), McKennie 6.5; Kulusevski 6.5 (75? Morata 6), Ronaldo 7.5. All. Pirlo 7 Crotone: Cordaz 6.5; Pedro Pereira 5.5, Magallan 5.5, Golemic 5.5, Luperto 5 (46? Marrone 5.5); Messias 6.5, Molina ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Di Carmine, Lupertontus: Buffon 6; Danilo 6.5, Demiral 6, De Ligt 6, Alex Sandro 6.5 (86? Frabotta SV);6.5 (86? Di Pardo SV), Bentancur 6.5 (70? Fagioli 6), Ramsey 6 (75? Bernardeschi 6), McKennie 6.5; Kulusevski 6.5 (75? Morata 6),7.5. All. Pirlo 7: Cordaz 6.5; Pedro Pereira 5.5, Magallan 5.5, Golemic 5.5, Luperto 5 (46? Marrone 5.5); Messias 6.5, Molina ...

