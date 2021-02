Lazio, Immobile: “Affrontare il Bayern è una soddisfazione, conosciamo la loro forza” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non è una partita come le altre. Si sente dire spesso, ma in questo caso è proprio così. Quante volte capita di Affrontare il Bayern Monaco? Campione d’Europa e del mondo, quindi di tutto. Quasi mai, se non giochi in Germania. Per questo la Lazio attende con febbricitante attesa la gara con i tedeschi, in programma martedì sera allo stadio Olimpico. La gara vale il passaggio ai quarti di Champions League, un traguardo impensabile per i biancocelesti fino a pochi mesi fa: “È giusto considerare questa sfida un premio. Affrontare i migliori ti dà sempre più soddisfazione e motivazioni”, ha detto Ciro Immobile, intervistato dall’Uega in vista della gara con il Bayern. “Ovviamente sarà una partita difficilissima – ha precisato l’attaccante della Lazio – ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non è una partita come le altre. Si sente dire spesso, ma in questo caso è proprio così. Quante volte capita diilMonaco? Campione d’Europa e del mondo, quindi di tutto. Quasi mai, se non giochi in Germania. Per questo laattende con febbricitante attesa la gara con i tedeschi, in programma martedì sera allo stadio Olimpico. La gara vale il passaggio ai quarti di Champions League, un traguardo impensabile per i biancocelesti fino a pochi mesi fa: “È giusto considerare questa sfida un premio.i migliori ti dà sempre piùe motivazioni”, ha detto Ciro, intervistato dall’Uega in vista della gara con il. “Ovviamente sarà una partita difficilissima – ha precisato l’attaccante della– ...

