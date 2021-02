Parma, Udinese e Spezia decisive per D’Aversa. E Krause arriva in città (Di sabato 20 febbraio 2021) La panchina di Roberto D’Aversa balla: le prossime due partite contro Udinese e Spezia saranno decisive La panchina di Roberto D’Aversa traballa e non poco. Dopo aver sostituto al Parma Fabio Liverani, l’allenatore non ha conquistato i risultati sperati con la squadra che adesso si trova in piena lotta retrocessione. E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, le prossime due partite contro Udinese e Spezia saranno decisive per il suo futuro: sbagliarle vorrà dire esonero. Intato il presidente Krause vuole far sentire la propria presenza alla squadra e oggi, con un jet privato, arriverà a Parma per sostenerla. Prima dell’allenamento odierno incontrerà i suoi ragazzi per saggiarne le motivazioni ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) La panchina di Robertoballa: le prossime due partite controsarannoLa panchina di Robertotraballa e non poco. Dopo aver sostituto alFabio Liverani, l’allenatore non ha conquistato i risultati sperati con la squadra che adesso si trova in piena lotta retrocessione. E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, le prossime due partite controsarannoper il suo futuro: sbagliarle vorrà dire esonero. Intato il presidentevuole far sentire la propria presenza alla squadra e oggi, con un jet privato, arriverà aper sostenerla. Prima dell’allenamento odierno incontrerà i suoi ragazzi per saggiarne le motivazioni ...

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Dove vedere Parma Udinese Tv streaming, guarda il match live: Dove vedere Parma Udinese… - rockett70 : RT @LolloFata: 23ª puntata di #ParmaTalk. Ampia preview di #ParmaUdinese, con analisi della crisi (senza fine) dei crociati. Ma c’è un dato… - YorhaMinhaj : Predictions for the weekend. Lazio 1-2 Sampdoria Genoa 1-1 Verona Sassuolo 2-1 Bologna Parma 0-2 Udinese Milan 1-4… - PaKoNeroAzzurro : @ncorrasco ma speriamo che vadano in B, loro insieme al parma e magari l'udinese. ORGASMO PURO - infoitsport : 12.48 / Parma-Udinese sarà diretta da Irrati -