Non indossa la mascherina: minacciato da un 63enne con la propria arma da fuoco (Di domenica 21 febbraio 2021) Accade in centro a Bologna dove un uomo ha puntato la pistola ad un passante che in quel momento non indossava la mascherina. Bologna, non ha la mascherina: passante gli punta la pistola in faccia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 febbraio 2021) Accade in centro a Bologna dove un uomo ha puntato la pistola ad un passante che in quel momento nonva la. Bologna, non ha la: passante gli punta la pistola in faccia su Notizie.it.

Aeon1972 : @AbbyNormal_____ @nardolone @disinformatico È un dato di fatto che le mascherine devono essere indossate da chi è m… - Barbara221074 : RT @LeParoleRai3: “Il signor Arnolfini [ritratto eseguito da Jan Van Eyck nel 1434] indossa una pelliccia di marmotta e la signora un abito… - GrilloP74465345 : Ammesso che vi siate mai sentiti attratti dall’articolo, mi sembra ovvio che da oggi non si compra né si indossa al… - yildiz_gibi : @LadyBilbo15 Ehhh mi sa che ricorderà tutto in una volta perché Melo nella 30, se non erro quando Eda indossa il ve… - borg_gio : Secolo d'Italia: Non indossa la mascherina al bar e scoppia una rissa violenta: a scatenarla, un gruppo di....… -