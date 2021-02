Gotti: “Deulofeu era in crescita, dispiace per il suo stop. Col Parma partita trappola” (Di sabato 20 febbraio 2021) Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha presentato così ai canali ufficiali dei bianconeri la gara di domani col Parma: “Contro la Roma abbiamo perso in maniera rotonda per mano di un’ottima squadra, ma concedendo troppo in un brutto primo tempo. Nel complesso non è stata una partita all’altezza delle qualità di questa Udinese. In settimana ci siamo detti quello che dovevamo dirci.Contro il Parma ci vuole grande umiltà e rispetto dell’avversaria, ma anche con sicurezza e personalità rispetto a quelle che sono le nostre idee di gioco e le nostre qualità”. Quanto le dispiace aver visto fermarsi proprio ora Deulofeu?“Credo dispiaccia un po’ a tutti perché nelle ultime settimane abbiamo visto un crescendo continuo da parte sua. Bisogna anche dire che questi accadimenti sono normali in un ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Luca, allenatore dell’Udinese, ha presentato così ai canali ufficiali dei bianconeri la gara di domani col: “Contro la Roma abbiamo perso in maniera rotonda per mano di un’ottima squadra, ma concedendo troppo in un brutto primo tempo. Nel complesso non è stata unaall’altezza delle qualità di questa Udinese. In settimana ci siamo detti quello che dovevamo dirci.Contro ilci vuole grande umiltà e rispetto dell’avversaria, ma anche con sicurezza e personalità rispetto a quelle che sono le nostre idee di gioco e le nostre qualità”. Quanto leaver visto fermarsi proprio ora?“Credo dispiaccia un po’ a tutti perché nelle ultime settimane abbiamo visto un crescendo continuo da parte sua. Bisogna anche dire che questi accadimenti sono normali in un ...

sportli26181512 : Udinese, Gotti: 'Parma partita trappola. Peccato per Deulofeu': Il tecnico bianconero: 'D'altra parte ho buone sens… - calciodangolo_ : ??#ParmaUdinese, i convocati di #Gotti: non ce la #Deulofeu, ok #Pereyra? - ParmaLiveTweet : I convocati di Gotti: non ce la fa Deulofeu. Ci sono Pereyra e Makengo - Fantacalcio : Udinese, Gotti in conferenza: 'Dispiace per Deulofeu, Pereyra sta bene' - UdineseTV : Udinese, tegola Deulofeu: lo spagnolo a rischio per Parma, Gotti valuta le alternative - -