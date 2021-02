Flavio Briatore e la Gregoraci tornano insieme e si risposano

(Di sabato 20 febbraio 2021) Elisabettacontinua a essere al centro del gossip a distanza di settimane ormai dalla fine della sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip. A tenere banco è soprattutto la vita sentimentale della showgirl calabrese, ex moglie die corteggiatissima nella casa di Cinecittà dal giovane Pierpaolo Pretelli, che non ha mai nascosto di aver “perso la testa” per lei. Peccato, però, che Elisabetta non abbia mai ricambiato le attenzioni dell’ex velino di Striscia la notizia e adesso, dalle pagine della rivista “Vero” si parla di un possibile ritorno di fiamma con il padre di suo figlio Nathan Falco. “Guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia. Ti amo ancora, dovremmo risposarci”. Lei sembrava avere le idee abbastanza chiare al riguardo, nonostante i buoni rapporti tra di loro ...

Syrenaegiziana : - vitcastagna : RT @paolacontini64: Se fai una pizza che fa schifo... - LivanoIvan31 : Era tanto buono... #storieitaliane - Luca190499 : RT @goddessrafferty: SENTI FLAVIO BRIATORE MA UNA BELLA DIFFIDA A PUPO NO? - DalborgoM : RT @goddessrafferty: SENTI FLAVIO BRIATORE MA UNA BELLA DIFFIDA A PUPO NO? -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

La showgirl ha chiesto di non essere più messa in mezzo e di non nominare più l'ex marito. Dopo l'eliminazione di Giulia Salemi , Signorini ha voluto far parlare le due 'rivali' e ha ...A partire dal primo 'disguido' a causa difino alla relazione con Pierpaolo, è stato fatto vedere davvero di tutto. È proprio per questo motivo che, appena terminato il filmato ed '...Elisabetta Gregoraci ha incantato tutti al GF Vip con un look molto particolare caratterizzato da frange e cristalli: ecco tutti i dettagli.Metti un pomeriggio a casa di Elisabetta Gregoraci in un’atmosfera rilassata e colorata. Perché anche al tempo del Covid si può staccare la spina e brindare con qualche amica ...