Mace | “Con il mio disco Obe vi porto in un non-luogo”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Simone Benussi, per tutti, è produttore e beatmaker con tre vite musicali. La numero uno: è quella dell’inizio dei 2000, poco prima della riscossa del rap, con i La Crème. La numero due: quella con i Reset! e il ritorno dell’elettronica qualche anno dopo. La numero tre: l’oggi è uno spazio in cui rap, pop, r&b e soul contemporaneo dialogano tra loro sovvertendo il concetto rigido di genere. Come dimostra l’ultimo album, Obe (Island/Universal), che vede coinvolti parecchi artisti diversi per radici, sfumature, percorsi: Guè Pequeno, Salmo, Venerus, Blanco, Gemitaiz, Noyz Narcos, Franco126, Rkomi, Colapesce, Fsk Satellite, Ketama126, Psicologi, Madame, Carl Brave, Ernia, Geolier, IRAMA, Jack The Smoker, Jake La Furia e molti altri ancora. Nei primi due giorni di pubblicazione è stato il nuovopiù ascoltato su Spotify; dopo la prima ...