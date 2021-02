GF Vip: ultimo ballo tra Salemi e Pretelli? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dentro la Casa del Grande Fratello Vip si è consumato l’ultimo ballo tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? La coppia ha ballato come se fosse veramente l’ultima volta, come se Giulia, dopo la chiamata in nomination, si sentisse di uscire dal reality… La nomination l’ha colpita al cuore. Inutile nasconderlo o far finta di niente. Giulia Salemi ora ha paura di uscire, di non arrivare in fondo, di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dentro la Casa del Grande Fratello Vip si è consumato l’tra Giuliae Pierpaolo? La coppia ha ballato come se fosse veramente l’ultima volta, come se Giulia, dopo la chiamata in nomination, si sentisse di uscire dal reality… La nomination l’ha colpita al cuore. Inutile nasconderlo o far finta di niente. Giuliaora ha paura di uscire, di non arrivare in fondo, di Articolo completo: dal blog SoloDonna

vip_erella : RT @ladycapuleti: Comunque è imbarazzante come si debba trasformare anche una bella iniziativa come quella di mandare un hashtag in tendenz… - allesword : Dai sondaggi che vedo in giro è in testa Giulia Salemi, in altri sono pari, solo in 1 è davanti Stefania Orlando. D… - Notiziedi_it : Gf Vip, l’ultimo colpo di scena è il flirt tra Dayane Mello e Giulia Salemi. Confidenze e carezze hot - Lory54292674 : @giorxanx Brutto da vedere è un gioco ma andare oltre c’è un limite... questo è l’ultimo GF vip che vedo ???? - ChiaroLeo : @ZicaEliana @insinnaflavio INSINNA ULTIMO MESSAGGIO INERENTE ANTICRISTO 2008, IL PUPAZZO, VOLEVA FARE LA PROSOPAGNO… -