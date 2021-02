Cedimento delle mura, conclusa la fase della messa in sicurezza delle persone (Di venerdì 19 febbraio 2021) CORINALDO - Il gravissimo Cedimento nella cinta muraria, nel tratto fra la Rotonda e la Torre del Calcinaro, rappresenta una sfida difficilissima che richiederà tutto l'impegno e la forza dell'... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 19 febbraio 2021) CORINALDO - Il gravissimonella cintaria, nel tratto fra la Rotonda e la Torre del Calcinaro, rappresenta una sfida difficilissima che richiederà tutto l'impegno e la forza dell'...

v_senigallia : Corinaldo: cedimento delle mura, conclusa la fase di messa in sicurezza delle persone - TaniaMarkova5 : RT @adrianabarbie10: @aydan_m_ Ma siamo certi che sia solo x questione di tempo? Non è una bella cosa x la carriera di Can. E qui si dice… - adrianabarbie10 : @aydan_m_ Ma siamo certi che sia solo x questione di tempo? Non è una bella cosa x la carriera di Can. E qui si di… - microcerotis : D’Alema, arrivato al governo alla fine del 1998 patrocinò il cedimento di Autostrade a Benetton, introducendo una d… - annapasq : @Anna50732053 @doluccia16 Va detto però che è la più coerente di tutti ed indubbiamente è molto più brava delle don… -