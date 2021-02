Uomini e donne, la lite tra Roberta e Riccardo e quando c’è la scelta di Sophie (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il litigio tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua e Gemma Galgani che chiude i rapporti con il cavaliere Maurizio G. Sono queste le due notizie più importanti tratte dalla nuova, frizzante puntata di Uomini e donne, andata in onda oggi, nel pomeriggio di Canale 5 con Maria De Filippi. La lite tra Roberta e Riccardo a Uomini e donne Nella puntata di questo giovedì 18 febbraio 2021, infatti, c’è stata l’inaspettata lite tra Roberta e Riccardo. Fuori dallo studio di Uomini e donne, Riccardo ha attaccato Roberta per quel “poi vediamo”, pronunciato prima dell’incontro di lei con il cavaliere Alessandro. Nel filmato ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il litigio traGuarnieri eDi Padua e Gemma Galgani che chiude i rapporti con il cavaliere Maurizio G. Sono queste le due notizie più importanti tratte dalla nuova, frizzante puntata di, andata in onda oggi, nel pomeriggio di Canale 5 con Maria De Filippi. LatraNella puntata di questo giovedì 18 febbraio 2021, infatti, c’è stata l’inaspettatatra. Fuori dallo studio diha attaccatoper quel “poi vediamo”, pronunciato prima dell’incontro di lei con il cavaliere Alessandro. Nel filmato ...

