Ultime Notizie Roma del 18-02-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il governo draghi incassa una larga fiducia in Senato i si sono stati 262/19 meno di quota Monti 15 di 40 No sono arrivati dal Movimento 5 Stelle e altri otto pentastellati non erano presenti oggi voto alla camera il premier Chiama una nuova ricostruzione come nel dopoguerra avverte che l’unità non è un’opzione non dovere che la scelta è ormai reversibile cambia lo statuto del MoVimento 5 Stelle Ok degli iscritti rosso alla nuova governance collegiali con un comitato di 5 membri prende forma il nuovo piano vaccini dell’Italia dopo le indicazioni di draghi in Senato a DL primo le con le somministrazioni in caserma e Palazzetti in campo 300.000 volontario obiettivo mezzo milione di vaccinazione al giorno D’Aprile Ok dell’aifa Dal Fino a 65 anni l’indice di positività risale ...