Secondo voi quanto durerà Mario Draghi a Palazzo Chigi? (Di giovedì 18 febbraio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Pochi mesi, se ne andrà per la disperazione","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Fino a fine legislatura","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Più di due anni, come dice Renzi","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Tra un anno sostituirà Mattarella al Quirinale","index":3} Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Pochi mesi, se ne andrà per la disperazione","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Fino a fine legislatura","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Più di due anni, come dice Renzi","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Tra un anno sostituirà Mattarella al Quirinale","index":3}

diMartedi : #Bersani su #GovernoDraghi: 'Il sistema del disco esterno con i politici e dentro i tecnici lo pensiamo noi del set… - myrtamerlino : Domani alle ore 12.00 avrò in diretta con me il Professor Fabrizio Pregliasco. Con lui parleremo delle #varianti e… - AmiciUfficiale : Leonardo è pronto a dare il massimo e dimostrare la sua identità al prof @RudyZerbi per conquistare la maglia del S… - giohabit : Se ci mettessero lo zampino gli autori, secondo voi chi salverebbero? Non lo so oggi sono molto negativa aiutatemi #tzvip - MaddalenaDicec1 : Ragazzi ma secondo voi potrebbe davvero vincere D? Cioè notoriamente i televoti della finale, sono flash, quindi no… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo voi Test, secondo voi quale di queste due coppie è quella sposata? ViaggiNews.com Bassolino candidato sindaco di Napoli, primi nomi in lista. Il Pd: «Uniti ma al secondo turno» Si dice che il tempo aiuta a guarire le ferite e la politica non fa eccezione. Così il duello tra Antonio Bassolino e il suo - ormai - ex partito Pd rischia di slittare di molti mesi, ...

Pullman gate, Sinisa accetta l’incontro. La pace con gli ultrà oggi corre sul filo Faccia a faccia tra Mihajlovic e la curva furiosa per le «frasi irridenti» del tecnico durante la coreografia fuori dal Dall’Ara. Sul piatto anche gli striscioni offensivi contro i rossoblù ...

Si dice che il tempo aiuta a guarire le ferite e la politica non fa eccezione. Così il duello tra Antonio Bassolino e il suo - ormai - ex partito Pd rischia di slittare di molti mesi, ...Faccia a faccia tra Mihajlovic e la curva furiosa per le «frasi irridenti» del tecnico durante la coreografia fuori dal Dall’Ara. Sul piatto anche gli striscioni offensivi contro i rossoblù ...