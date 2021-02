“Ho preso una decisione importante…” Andrea Zenga stupisce tutti e fa una confessione inaspettata a Rosalinda. Separazione in vista? (Di giovedì 18 febbraio 2021) La storia che sta facendo sognare tutti gli appassionati del Grande Fratello Vip è quella appena nata tra i due timidi Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga; i due giovani infatti hanno cercato di resistere al loro sentimento data la storia decennale della ragazza fuori, ma al cuore non si comanda e alla fine non hanno potuto fare a meno di finire uno tra le braccia dell’altro. La confessione notturna Durante la notte i due piccioncini erano in vena di confidenze, e Rosalinda ha confessato al giovane: Calcola che io ho preso una decisione importante scegliendo te. Io ti parlo di me, ma devi vedere tu cosa fare. Il mio avvicinamento qui dentro non lo vedo dovuto al fatto che qui è tutto amplificato. Alla fine io mi sarei potuta avvicinare a ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 18 febbraio 2021) La storia che sta facendo sognaregli appassionati del Grande Fratello Vip è quella appena nata tra i due timidiCannavò e; i due giovani infatti hanno cercato di resistere al loro sentimento data la storia decennale della ragazza fuori, ma al cuore non si comanda e alla fine non hanno potuto fare a meno di finire uno tra le braccia dell’altro. Lanotturna Durante la notte i due piccioncini erano in vena di confidenze, eha confessato al giovane: Calcola che io hounaimportante scegliendo te. Io ti parlo di me, ma devi vedere tu cosa fare. Il mio avvicinamento qui dentro non lo vedo dovuto al fatto che qui è tutto amplificato. Alla fine io mi sarei potuta avvicinare a ...

