Governo, Berlusconi: 'Da Draghi mi aspetto moltissimo' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Silvio Berlusconi ha detto di avere grandi aspettative su Mario Draghi: 'Il suo discorso mi è piaciuto, ora deve affrontare problemi con cuore oltre che mente, in modo che si possa dare via alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 febbraio 2021) Silvioha detto di avere grandi aspettative su Mario: 'Il suo discorso mi è piaciuto, ora deve affrontare problemi con cuore oltre che mente, in modo che si possa dare via alla ...

