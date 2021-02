Volley | Serie A1 Femminile 2020 2021 | Monza crolla a Busto | Perugia batte Cuneo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) I risultati dei tre recuperi del campionato diA1, andati in scena mercoledì 17 febbraio. Nel recupero della prima giornata di ritorno, la Unet E-WorkArsizio sconfigge per 3-0 (25-22, 25-23, 25-22) la Saugellae si porta a casa tre punti importanti. Le brianzole partono bene (4-8) ma la squadra di coach Musso rimonta (20-20) per poi allungare e aggiudicarsi il primo set. La formazione di coach Parisi lotta punto a punto nel secondo parziale (15-15) ma nel finale si vede nuovamente superata da Gennari e compagne (21-21, 25-23). L’inerzia è tutta dalla parte delle Farfalle (8-5), che staccano facilmente le avversarie (22-16). Nel finale, grazie al turno in battuta di una scatenata Squarcini,tenta la rimonta disperata (da ...