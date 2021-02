Variante inglese, Galli: “Ho il reparto invaso, potrebbe portarci problemi” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale sacco di Milano, teme la viarante inglese del Covid: “Nel nostro laboratorio da tempo studiamo le sequenze del virus dei nostri ricoverati: quello che posso dire è che dei 20 letti che seguo direttamente almeno uno su tre ormai è occupato da contagiati da una Variante. Non ho ancora dati precisi, ma possiamo ipotizzare si tratti di quella inglese”, dice al Corriere della Sera. Il timore di Galli è che possa ripretesi in Italia quanto sta accadendo nel resto d’Europa, Regno Unito in testa: “Lì tutto è partito intorno al 23 settembre scorso. Se ne sono accorti più o meno due mesi dopo e nel giro di poco ha sostituito l’altro ceppo, che era quello che girava da noi”. “Se arriva qui, essendo altamente più diffusiva, ci metterà poco a diventare ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Massimo, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale sacco di Milano, teme la viarantedel Covid: “Nel nostro laboratorio da tempo studiamo le sequenze del virus dei nostri ricoverati: quello che posso dire è che dei 20 letti che seguo direttamente almeno uno su tre ormai è occupato da contagiati da una. Non ho ancora dati precisi, ma possiamo ipotizzare si tratti di quella”, dice al Corriere della Sera. Il timore diè che possa ripretesi in Italia quanto sta accadendo nel resto d’Europa, Regno Unito in testa: “Lì tutto è partito intorno al 23 settembre scorso. Se ne sono accorti più o meno due mesi dopo e nel giro di poco ha sostituito l’altro ceppo, che era quello che girava da noi”. “Se arriva qui, essendo altamente più diffusiva, ci metterà poco a diventare ...

