Sanremo 2021 | duro colpo per Amadeus | out due big

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il direttore artistico di, deve far fronte a due grosse assenze: out due big al Festivalpensa ad un piano b. Due big hanno dato un roboante ‘no’ al Teatro Ariston per il Festival di: Adriano Celentano e Jovanotti. Il direttore artistico e conduttore della 71° edizione del Festival L'articolo proviene da Inews.it.

Il Festival di, anche se senza pubblico, si farà: dal 2 al 6 marzo la gara tra i big andrà in onda su Rai 1. Ma mentre si avvicina la data di inizio, crescono le difficoltà nel trovare degli ospiti di ...Asl1 ha chiesto e ottenuto da parte di Alisa il consenso per non disporre più l'isolamento per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, contatti stretti di caso positivo in ambito ...Il direttore artistico di Sanremo 2021, Amadeus, deve far fronte a due grosse assenze: out due big al Festival ...Mancano poco meno di due settimane. Precisamente dal 2 marzo e tra mille polemiche, inizierà la 71esima edizione del Festival di Sanremo. A condurre la kermesse riservata alla canzone italiana sarà an ...