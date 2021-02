L’intergruppo si mette in modo dopo il discorso di Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vi stavamo attendendo, come la terra attende la pioggia, L’intergruppo non poteva di certo fare sola la figura di una presenza teorica. Quindi il tutto, cioè la riunione, finisce sui social. la discussione interna al Pd sulla nascita delL’intergruppo parlamentare Pd, M5s e Leu al Senato, oggi ha avuto il suo battesimo del fuoco. Si è Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vi stavamo attendendo, come la terra attende la pioggia,non poteva di certo fare sola la figura di una presenza teorica. Quindi il tutto, cioè la riunione, finisce sui social. la discussione interna al Pd sulla nascita delparlamentare Pd, M5s e Leu al Senato, oggi ha avuto il suo battesimo del fuoco. Si è

MoliPietro : L’intergruppo si mette in modo dopo il discorso di Draghi - GabrieleTrianni : L'#intergruppo #m5spdleu è l'ennesima scelta politica che asseconda una pseudobase elettorale e mette in secondo pi… - paolorm2012 : RT @RoccisanoF: L’irreversibilità dell’unione PD-M5S-LEU...mi mette una tristezza tale che non riesco neanche a trovare le parole per descr… - CicoPapi1 : RT @RoccisanoF: L’irreversibilità dell’unione PD-M5S-LEU...mi mette una tristezza tale che non riesco neanche a trovare le parole per descr… - RoccisanoF : L’irreversibilità dell’unione PD-M5S-LEU...mi mette una tristezza tale che non riesco neanche a trovare le parole p… -

Ultime Notizie dalla rete : L’intergruppo mette Tumori, con ROPI pazienti «in rete» con medici e caregiver Corriere della Sera