SecolodItalia1 : Gasparri al premier: «Sia Drago con i potenti. E generoso con i deboli. Subito la web tax ai colossi del web»… - MassimoSilla_ : @aomacheguardi Gasparri (purtroppo), Alemanno (purtroppo), Corona la cantante, Ela Weber, Morgan e Asia Argento (ma… - miclucc : @RobertoLocate14 Perchè secondo te Gasparri tanto per dirne uno a caso... Ha fatto na vita demmerda? Sulle spalle n… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasparri premier

Secolo d'Italia

Matteo Renzi e Maurizioescono in una pausa, conversano fitto fitto. Passa un senatore 5 ... Dopo quattro o cinque minuti ilcita il lavoro del suo predecessore. Al nome di Giuseppe ..."Tra i 260 e i 270 voti", prevede comunque Maurizio, quindi ben sopra i 161 necessari per ... Ma non è solo la senatrice di +Europa a mettere in guardia ilsulle insidie. "Draghi ha ...È difficile dire se il marziano sia Mario Draghi, sguardo mite, smartwatch al polso, il foglio di appunti in costante riempimento, o il solito cinema che gli ruota attorno. Un senatore della vecchia m ...L’esordio di Draghi in Parlamento: al Senato dalle dieci per la fiducia. Tra i punti del suo discorso programmatico Usa, Ue, ambiente ...