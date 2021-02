Nettuno: i ragazzi del Lions Baseball premiati in Regione (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono stati premiati questa mattina in Regione Lazio, alla presenza del Sindaco Alessandro Coppola, dell’Assessore regionale alle Politiche Sociali Alessandra Troncarelli, del delegato allo Sport della Presidente Nicola Zingaretti Roberto Tavani e del Consigliere Regionale Fabio Capolei, i ragazzi, la dirigenza e lo Staff Tecnico del Lions Baseball, campione d’Italia 2020 Under 15. “Il mio amore per questo sport è noto ed è sincero – Le parole del Sindaco Alessandro Coppola – e proprio con tutto questo amore ringrazio questo ragazzi per ciò che hanno fatto, qualcosa che gli auguro di fare anche da più grandi vendendo lo Scudetto con la prima squadra. Siete la nostra forza è il nostro vessillo, un orgoglio per l’intera città di Nettuno” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono statiquesta mattina inLazio, alla presenza del Sindaco Alessandro Coppola, dell’Assessore regionale alle Politiche Sociali Alessandra Troncarelli, del delegato allo Sport della Presidente Nicola Zingaretti Roberto Tavani e del Consigliere Regionale Fabio Capolei, i, la dirigenza e lo Staff Tecnico del, campione d’Italia 2020 Under 15. “Il mio amore per questo sport è noto ed è sincero – Le parole del Sindaco Alessandro Coppola – e proprio con tutto questo amore ringrazio questoper ciò che hanno fatto, qualcosa che gli auguro di fare anche da più grandi vendendo lo Scudetto con la prima squadra. Siete la nostra forza è il nostro vessillo, un orgoglio per l’intera città di” su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Nettuno: i ragazzi del Lions Baseball premiati in Regione - Nettuno_73 : RT @AleVerrelli: #asiaargento, i ragazzi la droga la provano tutti? Parla per te. Io non mi sono mai drogato, e come me tanti altri. #nonel… -