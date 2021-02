matteosalvinimi : Qui Roma. I ministri della Lega sono già all’opera con governatori, sindaci, associazioni: il tema è accelerare sul… - ilriformista : E dopo le parole di Ricciardi sul #lockdown il premier pensa anche ad un “codice di comunicazione” - FrancescoLollo1 : #Tg2: Voteremo no al governo degli Speranza, Lamorgese, Franceschini e Di Maio perché sono la continuità con l’esec… - MoliPietro : Ministri con e senza portafoglio: che differenza c’è? - anna11824 : RT @FrancescoLollo1: #Tg2: Voteremo no al governo degli Speranza, Lamorgese, Franceschini e Di Maio perché sono la continuità con l’esecuti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministri con

Il Sole 24 ORE

Cts, la riunionele Regioni e iSperanza e Gelmini. Le immaginiGià venerdì potrebbe tenersi il secondo Consiglio deilo spacchettamento e la riorganizzazione dei ministeri: il Turismo deve essere separato dalla Cultura, ma soprattutto ci sono da ...Una vice-segretaria, parità negli incarichi, confronto in direzione: cospargersi il capo di cenere non basta, servono risposte politiche. La “giusta rabbia” delle donne Dem per la delegazione tutta ma ...Autorizzazione all'avvio di impianti pilota per il geotermico di Castel Giorgio, quando persiste il dissenso tra le amministrazioni interessate, rimessa alla valutazione del massimo organo di Governo.