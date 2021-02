La Juve di Pirlo non ha tempo: deve ripartire subito ad Oporto (Di martedì 16 febbraio 2021) Quando si è in gioco molte volte non si ha il tempo di incassare il colpo, bisogna ripartire subito e rialzarsi. Lo sanno benissimo coloro che sono amanti dei casino. Anche il calcio moderno è veloce, i tempi e gli impegni sono ravvicinati, soprattutto se sei una grande squadra come la Juve impegnata su più fronti. Mister Pirlo ha accettato una sfida importante, ha giocato d’azzardo assumendo il comando della Vecchia Signora senza vantare alcuna esperienza precedente sulla panchina. La stessta scommessa che ha fatto la società puntando su una gloria calcistica che però deve ancora emergere in panchina. Ma Pirlo ha la stoffa per reggere questi ritmi. Ha già resettato la testa e le gambe ed è ripartito subito insieme ai suoi ragazzi. Per ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 16 febbraio 2021) Quando si è in gioco molte volte non si ha ildi incassare il colpo, bisognae rialzarsi. Lo sanno benissimo coloro che sono amanti dei casino. Anche il calcio moderno è veloce, i tempi e gli impegni sono ravvicinati, soprattutto se sei una grande squadra come laimpegnata su più fronti. Misterha accettato una sfida importante, ha giocato d’azzardo assumendo il comando della Vecchia Signora senza vantare alcuna esperienza precedente sulla panchina. La stessta scommessa che ha fatto la società puntando su una gloria calcistica che peròancora emergere in panchina. Maha la stoffa per reggere questi ritmi. Ha già resettato la testa e le gambe ed è ripartitoinsieme ai suoi ragazzi. Per ...

