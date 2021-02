Karsdorp | “Ero tornato a Roma con poche speranze | ora sono titolare fisso”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 16 febbraio 2021) Rick, terzino della, è stato intervistato dal portale Ad.nl. Queste le parole dell’esterno svedese: “È cambiato tutto. La storia la conoscete tutti:al Feyenoord per giocare con continuità ma le coseandate diversamente a causa di un infortunio all’inguine, che mi ha costretto a sottopormi ad un intervento chirurgico. Quando miristabilito, all’improvviso è scoppiata la pandemia legata al COVID-19 ed il campionato è finito lì. Così,alla”. L’esperienza alla: “allacon zero aspettative ma con un po’ di speranza. Non avevo fatto vedere granché, in due stagioni, allama, ...