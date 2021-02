Mediagol : #Inter, Klinsmann sentenzia: 'Lukaku tra i primi 5 al mondo, rispetto a Ibrahimovic e Lewandowski...'… - ElTrattore : RT @marifcinter: Complimenti di un certo livello! #Klinsmann #Lukaku #Fcinter1908 #Inter - marifcinter : Complimenti di un certo livello! #Klinsmann #Lukaku #Fcinter1908 #Inter - MCalcioNews : #Inter, l'ex #Klinsmann: '#Lukaku tra i 5 attaccanti più forti del mondo' - RoccoDigi : @marifcinter Solo ora mi rendo conto di quanti giocatori dell'Inter siano passati al Tottenham. Berti, Keane, Klinsmann ed ora Dalmat -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Klinsmann

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Intervistato da Espn , l'ex attaccante dell', Jurgen, ha parlato di Romelu Lukaku. 'Oggi Lukaku è tra i migliori 5 attaccanti al mondo, ha uno stile molto particolare, non è elegante come Lewandowski e non ha neanche lo stile di ...Commenta per primo Jurgen, ex attaccante tra le altre dell', parla a Espn di Romelu Lukaku : ' Lukaku è tra i migliori 5 attaccanti al mondo, ha uno stile particolare. Non è elegante come per esempio ...Inter, l’ex giocatore e ora allenatore Jurgen Klinsmann ha voluto dare il suo parere su Romelu Lukaku. L’ex calciatore ha confermato come nonostante il calciatore interista non abbia le caratteristich ...Ha grande velocità come ha fatto vedere nel terzo gol di Lautaro, gioca per i compagni, torna anche indietro per aiutare in difesa. Non è elegante come per esempio Lewandowski, non è come Ibrahimovic ...